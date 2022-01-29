Психолог Прокофьева дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием

Психолог, психоаналитик Ирина Прокофьева дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием.

«Чтобы пережить и преодолеть это состояние, нужно для начала принять его. Нужно понять, что это произошло. Далее важно оценить, каких целей вы достигли в этой жизни», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, дальше нужно планировать следующую цель, сформировать общее намерение и составить план, что нужно для достижения.

Как отметила Прокофьева, важно хвалить себя за каждый маленький шаг на пути к цели.

«Очень важно уметь в такой ситуации расслабляться и давать организму энергию. Вы должны чётко определиться, что вам приносит наибольшее количество энергии. Это может быть вечер за книгой перед свечой, может, прогулка у реки или ванная, может, это просто прогулка», — добавила эксперт.

Ранее психолог Марат Латыпов в беседе с ФАН рассказал, как избежать выгорания на работе в период осенне-зимней депрессии.