Психолог Прокофьева дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием

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Психолог, психоаналитик Ирина Прокофьева дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием.
Психолог Прокофьева дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием
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«Чтобы пережить и преодолеть это состояние, нужно для начала принять его. Нужно понять, что это произошло. Далее важно оценить, каких целей вы достигли в этой жизни», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, дальше нужно планировать следующую цель, сформировать общее намерение и составить план, что нужно для  достижения.

Как отметила Прокофьева, важно хвалить себя за каждый маленький шаг на пути к цели.

«Очень важно уметь в такой ситуации расслабляться и давать организму энергию. Вы должны чётко определиться, что вам приносит наибольшее количество энергии. Это может быть вечер за книгой перед свечой, может, прогулка у реки или ванная, может, это просто прогулка», — добавила эксперт.

Ранее психолог Марат Латыпов в беседе с ФАН рассказал, как избежать выгорания на работе в период осенне-зимней депрессии.

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