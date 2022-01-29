В Москве планируют построить два завода по экологичной переработке илового осадка

В Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В феврале прошлого года Москва подписала первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 20,5 года. Оно предполагает строительство двух заводов по переработке илового осадка сточных вод. Частные вложения составят около 27 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, бюджетных затрат не потребуется, при этом построенные предприятия будут принадлежать городу с момента их ввода в эксплуатацию.

Полученный в результате переработки продукт планируется поставлять цементным заводам для использования в качестве твёрдого биотоплива.

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