В Москве планируют построить два завода по экологичной переработке илового осадка

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В Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.
В Москве планируют построить два завода по экологичной переработке илового осадка
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В феврале прошлого года Москва подписала первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 20,5 года. Оно предполагает строительство двух заводов по переработке илового осадка сточных вод. Частные вложения составят около 27 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, бюджетных затрат не потребуется, при этом построенные предприятия будут принадлежать городу с момента их ввода в эксплуатацию.

Полученный в результате переработки продукт планируется поставлять цементным заводам для использования в качестве твёрдого биотоплива.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Солнечногорске открыли мусороперерабатывающий комплекс «Нева».

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