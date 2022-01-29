Эксперт по безопасности Ульянов рассказал, как не пострадать от кибермошенников

Эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал, как не пострадать от кибермошенников.

«Ключевой момент — не нужно передавать данные своей карты киберпреступникам. Они найдут способ узнать, сколько денег на карточке, чтобы сразу все одной транзакцией, это неважно. Но если передал данные карты, всё. Риски выросли в полный рост», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, отметил эксперт, не стоит переходить по ссылкам, которые присылают в мессенджерах или соцсетях.

Если пользователь сам ищет какую-то информацию, то следует очень аккуратно кликать на ссылки, так как в поисковиках много рекламы, пояснил Ульянов.

«И не всегда с первого взгляда можно определить, какая выдача рекламная, какая естественная. Некоторые поисковые системы так органично вписывают рекламные объявления, что они не бросаются в глаза», — сказал он.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.