В Сочи вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2009 году

В Сочи вынесли приговор по делу об убийстве, которое было совершено в 2009 году.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Следственный отдел по Адлерскому району доказал, что подсудимый убил жительницу Ленинградской области в ночь на 31 декабря. По имеющимся данным, мужчина предложил женщине употребить алкоголь на пляже, и она согласилась. Затем они поссорились, из-за чего подсудимый избил новую знакомую. В результате женщина скончалась.

Летом 2021 года следствие установило причастность мужчины к преступлению. Он был задержан.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и дополнительно к 2 годам ограничения свободы. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.