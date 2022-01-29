Риелтор Апрелев рассказал о спросе на недвижимость в Москве

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о спросе на недвижимость в Москве.

«Нужно посмотреть внимательно на декабрь ушедшего года. Тогда количество совершённых сделок с недвижимостью было меньше в два раза, чем в ноябре. Я сейчас говорю о первичном рынке. А если мы говорим о вторичном рынке, то в декабре было на 30% меньше сделок, чем в предыдущий год», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это свидетельствует, что в 2021 году не наблюдалось того ажиотажного спроса, который был в 2020-м.

Как считает Апрелев, в настоящее время основной драйвер в экономике недвижимости — ипотека.

«И 2022 год будет продолжением того, что происходило осенью и в декабре. Темпы роста замедлятся или вообще остановятся», — прогнозирует эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.