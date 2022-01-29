Риелтор Власова высказалась о спросе на недвижимость в Подмосковье

Короткая ссылка
Вице-президент Гильдии риелторов Московской области, член национального совета Гильдии риелторов Ольга Власова высказалась о спросе на недвижимость в регионе.
Риелтор Власова высказалась о спросе на недвижимость в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

«В прошлом году спрос был, но на недвижимость в ближнем Подмосковье, приближающемся к Москве, и касалось это в первую очередь нового жилья. На старый фонд, я считаю, спрос стал ниже, чем раньше», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, это может быть связано с тем, что вырос спрос на новостройки Москвы, а те, кто не смог приобрести недвижимость в столице, обратили внимание на ближнее Подмосковье.

«В начале 2022 года было небольшое затишье по клиентам, не было обычного для новогодних праздников бума по показам», — сообщила Власова.

Она объяснила, что одной из причин стала пандемия — люди находятся больше времени с семьёй и не бегут просматривать квартиры «сломя голову».

«На конец января мы видим, что клиенты, конечно, есть, но, на мой взгляд, их меньше, чем было в прошлом январе. Но это не касается тех, кто торгует на рынке новостройками. У них совсем по-другому, у них другой рынок», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить