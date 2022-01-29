Риелтор Власова высказалась о спросе на недвижимость в Подмосковье

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области, член национального совета Гильдии риелторов Ольга Власова высказалась о спросе на недвижимость в регионе.

«В прошлом году спрос был, но на недвижимость в ближнем Подмосковье, приближающемся к Москве, и касалось это в первую очередь нового жилья. На старый фонд, я считаю, спрос стал ниже, чем раньше», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, это может быть связано с тем, что вырос спрос на новостройки Москвы, а те, кто не смог приобрести недвижимость в столице, обратили внимание на ближнее Подмосковье.

«В начале 2022 года было небольшое затишье по клиентам, не было обычного для новогодних праздников бума по показам», — сообщила Власова.

Она объяснила, что одной из причин стала пандемия — люди находятся больше времени с семьёй и не бегут просматривать квартиры «сломя голову».

«На конец января мы видим, что клиенты, конечно, есть, но, на мой взгляд, их меньше, чем было в прошлом январе. Но это не касается тех, кто торгует на рынке новостройками. У них совсем по-другому, у них другой рынок», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.