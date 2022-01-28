Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Щельцин дал советы по зарядке смартфонов

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин дал советы по зарядке смартфонов.

«Вы можете сразу применять гаджет так, как вам удобно, и вовсе не обязательно заряжать его до 100% в первые дни и разряжать до 0%. Это никак не скажется на его работе», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на новых аккумуляторах есть контроллер питания, которые предотвращает перезаряд. Как отметил Щельцин, даже если при 100% телефон пишет, что зарядка ещё идет, то беспокоиться не нужно, угрозы батарее нет.

«Принято считать циклом заряд батареи от 0 до 100%, и он может содержать несколько промежуточных. Как правило, в обычном телефоне полная функциональность батареи выдерживает 500 таких циклов», — сообщил эксперт.

Как добавил Щельцин, многие считают, что при быстрой зарядке гаджет быстрее разряжается, но ещё в 2014 году в лаборатории Стэндфордского университета доказали обратное.

«Это значит, можно применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора», — заключил он.

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