Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Щельцин дал советы по зарядке смартфонов

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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин дал советы по зарядке смартфонов.
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Щельцин дал советы по зарядке смартфонов
  • ©Muriel de Seze
  • Gettyimages.ru

«Вы можете сразу применять гаджет так, как вам удобно, и вовсе не обязательно заряжать его до 100% в первые дни и разряжать до 0%. Это никак не скажется на его работе», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на новых аккумуляторах есть контроллер питания, которые предотвращает перезаряд. Как отметил Щельцин, даже если при 100% телефон пишет, что зарядка ещё идет, то беспокоиться не нужно, угрозы батарее нет.

«Принято считать циклом заряд батареи от 0 до 100%, и он может содержать несколько промежуточных. Как правило, в обычном телефоне полная функциональность батареи выдерживает 500 таких циклов», — сообщил эксперт.

Как добавил Щельцин, многие считают, что при быстрой зарядке гаджет быстрее разряжается, но ещё в 2014 году в лаборатории Стэндфордского университета доказали обратное.

«Это значит, можно применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора», — заключил он.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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