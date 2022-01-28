Житель Уфы прокомментировал ситуацию с нападениями бродячих собак

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Житель Уфы прокомментировал ситуацию с нападениями безнадзорных собак.
Житель Уфы прокомментировал ситуацию с нападениями бродячих собак
  • Gettyimages.ru

«Последние полтора года, наверное, стай стало всё больше и больше. Нападать стали в последнее время, так как приютов нет, есть им нечего. Отловом якобы занимаются, к примеру, звонят вечером, говорят, есть стая собак, на следующий день машина приезжает, никого нет, след стаи уже давно простыл. Может, и ловят по три штуки, но это капля в море», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если раньше собаки бегали только по окраинам города, то сейчас встречаются даже в центре.

Ранее «Взгляд» передавал, что в Уфе проверяют сообщения о нападении стаи собак на ребёнка.

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