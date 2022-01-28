Уголовное дело заведено после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области

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Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Дубки в Ульяновской области.
Уголовное дело заведено после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области
  • РИА Новости

«По факту аварийной посадки военного вертолёта Ми-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Дубки в Ульяновской области.

Как сообщал Life.ru со ссылкой на источник, в районе ЧП — глубокие сугробы. Осложняет ситуацию густой туман.

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