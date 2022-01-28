В Подмосковье назначили повышенные пособия на детей в более чем 50 тысячах семей

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Более 50 тыс. семей в Московской области стали получателями повышенных пособий для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты в этом году увеличили.
В Подмосковье назначили повышенные пособия на детей в более чем 50 тысячах семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства области Ирина Каклюгина отметила, что в настоящее время размер пособия составляет от 7374 до 14 748 рублей в зависимости от уровня дохода семьи.

«Также в этом году мы проиндексировали наше региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами», — сказала Каклюгина.

Родители-одиночки, воспитывающие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут получать 8,5 тыс. рублей в месяц. Для полных семей размер пособия составляет 6 тыс. рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с URA.RU предложила увеличить до 10 тыс. рублей минимальное пособие на детей до 16 лет.

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