В Крыму зафиксировали снижение преступности более чем на 4% в 2021 году

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Согласно данным МВД, в 2021 году в Крыму зарегистрировали 20,7 тыс. преступлений, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.
В Крыму зафиксировали снижение преступности более чем на 4% в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Крыминформ».

Также зафиксирован рост раскрываемости правонарушений на 6,4%.

Всего в 2021 году в республике зарегистрировали 20 727 преступлений, а в 2020 — 21 682. Раскрыто 13 744 преступления, в 2020 — 12 921. Нераскрытыми остались 6177, в 2020 — 8 069.

Наряду с этим, в республике возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений на 4,1% (зарегистрировано за год 5036 таких преступлений, в 2020 — 4838).

В Севастополе зафиксирован рост преступности на 0,5%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 7%.

Как ранее сообщали «Известия», в России число преступлений экономической направленности выросло почти на 10% за январь — июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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