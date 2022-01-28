Психологи дали советы по экономии средств в преддверии «киберпонедельника»

Психологи сервиса «СберУслуги» рассказали, как избежать лишних трат в течение первой распродажи нового года — 31 января, когда в России стартует «киберпонедельник» и различные магазины будут предлагать товары с большими скидками.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большие распродажи — хорошая возможность приобрести тот или иной товар со скидкой. В то же время распродажи провоцируют покупать больше вещей, чем нужно. Специалисты рекомендуют заранее составить список покупок и строго ему следовать, а также установить лимит на сумму, выделенную на покупки.

«Во время распродаж идите только к тем продавцам, у которых точно есть необходимая вам вещь. Если вы покупаете онлайн, то нужный товар можно заранее положить в корзину или сохранить на него ссылки, чтобы во время распродаж снова не искать его на сайте интернет-магазина», — говорится в материале.

В ноябре «Известия» публиковали результаты исследования, касающегося трат россиян в «чёрную пятницу».