Аналитики выяснили отношение россиян к отдыху в феврале

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к идее отдыха в феврале.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

74,7% опрошенных признались, что поездки в феврале очень привлекательны. Среди них в тёплых странах хотят оказаться 67,3% опрошенных, 32,7% выбрали бы по-настоящему зимние направления.

К февральским путешествиям 72,4% респондентов начинают присматриваться ещё с середины января. При этом 59% опрошенных отметили, что в феврале им удаётся больше сэкономить на поездках, чем в другие месяцы. А ещё 80,8% признались, что хотели бы путешествовать также и в марте.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.