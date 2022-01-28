Аналитики выяснили отношение россиян к отдыху в феврале

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к идее отдыха в феврале.
Аналитики выяснили отношение россиян к отдыху в феврале
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

74,7% опрошенных признались, что поездки в феврале очень привлекательны. Среди них в тёплых странах хотят оказаться 67,3% опрошенных, 32,7% выбрали бы по-настоящему зимние направления.

К февральским путешествиям 72,4% респондентов начинают присматриваться ещё с середины января. При этом 59% опрошенных отметили, что в феврале им удаётся больше сэкономить на поездках, чем в другие месяцы. А ещё 80,8% признались, что хотели бы путешествовать также и в марте.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.

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