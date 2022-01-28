В Подмосковье на областном портале госуслуг появилась новая функция

В Московской области ввели новую онлайн-функцию, благодаря которой утвердить схемы раздела и объединения земель теперь можно на областном портале госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «360».

Услугу окажут бесплатно. В течение 15 рабочих дней заявитель получит решение об утверждении схемы или отказ, отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По её словам, услуга актуальна как для жителей Московской области, так и для бизнеса.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.