В Подмосковье на областном портале госуслуг появилась новая функция

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В Московской области ввели новую онлайн-функцию, благодаря которой утвердить схемы раздела и объединения земель теперь можно на областном портале госуслуг.
В Подмосковье на областном портале госуслуг появилась новая функция
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360».

Услугу окажут бесплатно. В течение 15 рабочих дней заявитель получит решение об утверждении схемы или отказ, отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По её словам, услуга актуальна как для жителей Московской области, так и для бизнеса.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через региональный портал госуслуг в 2021 году.

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