В Тюмени начали реконструкцию аэропорта Рощино
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Как отмечается, на первом этапе специалисты планируют построить новый контрольно-пропускной пункт для досмотра транспорта и персонала.
Это необходимо для расширения терминала. КПП планируют ввести в эксплуатацию к лету 2022 года, а реконструкцию всего аэропорта завершат в 2025-м.
Ранее сайт «Дни.ру» передавал, что в рамках реконструкции станции МЦД «Каланчёвская» будет построен новый вестибюль и пассажирская платформа.