В Тюмени начали реконструкцию аэропорта Рощино

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Международный аэропорт Рощино реконструируют в Тюмени. После окончания работ пропускная способность объекта увеличится в два раза.
В Тюмени начали реконструкцию аэропорта Рощино
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Как отмечается, на первом этапе специалисты планируют построить новый контрольно-пропускной пункт для досмотра транспорта и персонала.

Это необходимо для расширения терминала. КПП планируют ввести в эксплуатацию к лету 2022 года, а реконструкцию всего аэропорта завершат в 2025-м.

Ранее сайт «Дни.ру» передавал, что в рамках реконструкции станции МЦД «Каланчёвская» будет построен новый вестибюль и пассажирская платформа.

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