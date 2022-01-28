Автоэксперт Червяков напомнил правила безопасного перестроения на заснеженной дороге
- РИА Новости
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«При перестроении на заснеженной дороге автовладелец должен совершать максимально плавные движения без спешки, то есть ни в коем случае не дёргать резко рулём, не совершать резких манёвров и поворотов. Ещё не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления», — рассказал он агентству «Прайм».
По словам Червякова, простота перестроения автомобиля также зависит от типа привода.
«Полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колёсами, и им гораздо проще перестроиться и совершить манёвр, сохранив при этом управляемость», — пояснил он.
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