В OneTwoTrip назвали самые популярные направления для деловых поездок в 2021 году

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Аналитики сервиса OneTwoTrip for Business назвали самые популярные направления для деловых поездок в 2021 году.
В OneTwoTrip назвали самые популярные направления для деловых поездок в 2021 году
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первое место заняла Москва, куда оформлено 28,8% от всех авиазаказов.

Далее следуют Санкт-Петербург (10,3%) и Екатеринбург (3,4%).

В список также попали Казань, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Ростов-на-Дону и Самара.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего бизнес-путешественники выбирали Армению (доля — 26,2%).

Также популярностью пользовались Турция, Киргизия и Узбекистан.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по планированию отдыха.

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