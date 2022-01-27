В Подмосковье рассказали о планах по строительству и реконструкции дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обращения к жителям рассказал о планах по строительству и реконструкции дорог.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в скором времени завершится реконструкция Лобненского и Шереметьевского шоссе.

«Большая работа, как я уже сказал, в Лобне. Мы закончим в следующем году. Сделаем всё возможное, чтобы сдать объекты досрочно», — отметил Воробьёв.

В 2022 году запустят движение по Северному обходу Лобни. Продолжается реконструкция М-5 «Урал», началось строительство М-12 Москва — Казань.

«Благодаря поддержке президента, совместно с правительством мы реализуем концессионные дороги. И Пироговка, вы знаете, и ЮЛА, и другие. Дублёр Егорьевского шоссе сейчас находится в работе», — заявил губернатор.

Планируется начать строительство тоннеля на Путилковском шоссе, реконструкцию Володарского и Мякининского шоссе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году.