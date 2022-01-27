Депутат Госдумы Картаполов напомнил о значении блокады Ленинграда в истории

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов напомнил о значении блокады Ленинграда в истории.

«Сегодня мы склоняем головы в память обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады. И отдаём дань огромного уважения ветеранам — участникам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам», — цитирует депутата «Взгляд».

Картаполов напомнил, что блокада продолжалась 872 дня, а битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

Звания «Герой Советского Союза» были удостоены 226 защитников города, ещё около 1,5 млн человек получили медали «За оборону Ленинграда».

Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Эта памятная дата отмечается в России 27 января.