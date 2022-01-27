Жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова поделилась воспоминаниями о войне

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

«Из жизни на Петроградской мне не забыть, как кричали звери в зоопарке во время бомбёжек. Это оставляет след на всю жизнь в твоей душе. Говорить о блокаде тяжело. И с годами становится только сложнее», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, эпидемий в осаждённом городе не было, там строго соблюдались карантинные меры, и всё, что можно было убрать, быстро вычищали.

«В октябре 1942 года мой детдом, куда я попала в мае, эвакуировали через Волховстрой. Мост через Волхов был сильно повреждён, переправляться нам и раненым, которых отправляли в тыл, помогали моряки», — сообщила Тихомирова.

Она отметила, что во время поездки их несколько раз серьёзно бомбили, в некоторых местах советские войска вели бои всего в 800 м от железнодорожных путей.

«Мы были эвакуированы в Алтайский край, в колхоз «Майское утро», которым руководил дед второго космонавта Германа Титова», — добавила Тихомирова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Эта памятная дата отмечается в России 27 января.