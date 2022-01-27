В Приморье возбудили уголовное дело по факту «автоподстав» на дорогах

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Уголовное дело возбудили в Приморском крае в отношении троих жителей за намеренную организацию ДТП на дорогах.
В Приморье возбудили уголовное дело по факту «автоподстав» на дорогах
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В течение 2021 года они совершили 32 дорожно-транспортных происшествия с использованием семи транспортных средств, которые им принадлежали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт краевой прокуратуры.

В результате преступной деятельности фигурантам удалось извлечь незаконный доход в виде страховых выплат на общую сумму более 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере организованной группой»). Следственные действия продолжаются.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

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