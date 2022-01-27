Губернатор Красноярского края Усс сообщил о перенесённом коронавирусе

Губернатор Красноярского края Александр Усс получил положительный результат теста на коронавирус, после чего прошёл в больнице курс лечения и уже сегодня получил отрицательный результат теста на COVID-19.

В своём Instagram-аккаунте он рассказал, что заболел по возвращении из московской командировки.

«Усс находится на самоизоляции в связи с обнаружением у него коронавирусной инфекции», — передаёт РИА Новости заявление пресс-службы губернатора.

Отмечается, что на данный момент губернатор находится дома и работает в дистанционном режиме.

Его самочувствие удовлетворительное.

Ранее стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков второй раз заболел коронавирусом.

До этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.