В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки в квартирах

Согласование перепланировки в многоквартирном доме упростили на портале госуслуг Московской области. Для этого появился онлайн-эксперт.

Система подскажет, какие дополнительные документы нужно прикрепить во избежание ошибок, передаёт телеканал «360».

«Чтобы исключить ошибки при подаче заявки, была упрощена электронная форма заявления, а теперь в онлайн-сервис внедрена экспертная система», — сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, подчеркнув, что онлайн-помощник позволит сократить число отказов в оказании услуги.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.