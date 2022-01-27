В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки в квартирах
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Система подскажет, какие дополнительные документы нужно прикрепить во избежание ошибок, передаёт телеканал «360».
«Чтобы исключить ошибки при подаче заявки, была упрощена электронная форма заявления, а теперь в онлайн-сервис внедрена экспертная система», — сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, подчеркнув, что онлайн-помощник позволит сократить число отказов в оказании услуги.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.