В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки в квартирах

Короткая ссылка
Согласование перепланировки в многоквартирном доме упростили на портале госуслуг Московской области. Для этого появился онлайн-эксперт.
В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки в квартирах
  • Gettyimages.ru

Система подскажет, какие дополнительные документы нужно прикрепить во избежание ошибок, передаёт телеканал «360».

«Чтобы исключить ошибки при подаче заявки, была упрощена электронная форма заявления, а теперь в онлайн-сервис внедрена экспертная система», — сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, подчеркнув, что онлайн-помощник позволит сократить число отказов в оказании услуги.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить