Автоэксперт Ольховский дал прогноз ситуации на авторынке России в 2022 году

Генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский дал прогноз того, как поведёт себя российский авторынок в 2022 году, и рассказал, к чему, по его мнению, стоит готовиться автолюбителям.

«Ключевыми факторами скачка цен в текущем году останутся процессы, которые определяли общую ситуацию на российском авторынке и раньше. Недостаточное количество микросхем по всему миру не позволяет автоконцернам выпускать нужное число транспортных средств, а проблемы с цепочками поставок затрудняют ввоз импортных автомобилей. Кроме того, коронавирусные ограничения в большинстве стран всё ещё препятствуют полноценной работе профильных предприятий, сталкивающихся с простоем производственных мощностей. Это явление негативно сказывается на прибыли изготовителей, которые увеличивают цены», — сказал он в беседе с «ПолитЭкспертом».

По словам Ольховского, рост цен на транспортные средства продолжится и к концу 2022-го может достичь 20%.

В свою очередь, восстановление допандемийной конъюнктуры с высокой вероятностью начнётся не раньше 2023 года.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.