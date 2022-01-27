Медведев заявил о заинтересованности России в добрых отношениях с Европой

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия заинтересована в добрых и взаимовыгодных отношениях с Европой.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы... заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой», — подчеркнул он.

Медведев напомнил о прошлых временах, когда торговый оборот с Европой составлял порядка €500 млрд и назвал это хорошей цифрой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными», — резюмировал он.

Ранее Медведев заявил, что Европа не сможет проводить независимую политику, пока она связана «узами НАТО».