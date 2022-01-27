В правительстве напомнили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в Instagram и других соцсетях

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В правительстве России напомнили, что премьер-министр Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, а все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе главы правительства и кабмина не имеют.
В правительстве напомнили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в Instagram и других соцсетях
  • AP

Как пишет РИА Новости, ранее в Instagram-аккаунте, который назван по имени премьера, был опубликован опрос с просьбой оценить работу губернаторов.

«У председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram. Аккаунт, о котором идёт речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно и все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют», — заявили в пресс-службе кабмина.

Там попросили журналистов проверять достоверность информации, публикуемой в интернете.

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