В Москве активировать баланс «Тройки» теперь можно в наземном транспорте

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Активировать баланс на карте «Тройка» теперь можно с помощью валидаторов в столичном наземном транспорте.
В Москве активировать баланс «Тройки» теперь можно в наземном транспорте
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Впервые во всём наземном транспорте Москвы можно активировать «Тройку». Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступно 25 тыс. валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пополнить баланс транспортной карты можно онлайн через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» или единый транспортный портал.

После этого достаточно приложить её к считывающему устройству для активации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области рассказали о работе по обновлению транспорта в регионе.

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