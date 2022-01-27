Верховный суд снизил Хасис срок с 18 до 17 лет по делу об убийстве адвоката Маркелова
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Суд исключил из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве.
Обвиняемый по данному делу Никита Тихонов осуждён пожизненно, его гражданская жена Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения.