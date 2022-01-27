Верховный суд снизил Хасис срок с 18 до 17 лет по делу об убийстве адвоката Маркелова

Верховный суд России снизил с 18 до 17 лет колонии наказание Евгении Хасис, осуждённой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Суд исключил из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве. Обвиняемый по данному делу Никита Тихонов осуждён пожизненно, его гражданская жена Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения.