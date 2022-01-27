Инженер Калынеделя дал рекомендации по продлению срока службы батареи в смартфоне

Инженер технической поддержки «Группы Т1» Юрий Калынеделя рассказал, как продлить срок службы аккумулятора в смартфоне.

В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что современные литий-ионные аккумуляторы в смартфонах могут проработать два года без каких-либо изменений.

Ресурс батареи зависит от даты производства — чем старше телефон, тем он меньше. Если человек активно пользуется телефоном, то ресурс также уменьшается.

«Старайтесь держать уровень заряда аккумулятора не выше 90%. Современные аккумуляторы не требуют полной зарядки и разрядки в бытовых условиях», — посоветовал специалист.

Он также порекомендовал не оставлять телефон заряжаться на ночь и не перегревать устройство, оставляя его, например, под прямыми лучами солнца.

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