Сенатор Пушков: вопрос о признании ЛНР и ДНР на текущий момент не стоит

Российское руководство в настоящее время не рассматривает перспективу политического признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам», — сказал он в интервью порталу «Украина.ру».

Пушков добавил, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева против Донбасса.

«Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», — предположил собеседник издания.

По его словам, судьба народных республик будет зависеть от того, сможет ли российская сторона выйти на переговоры с западным альянсом.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее допустил возможность подготовки со стороны Украины постановочных химатак вдоль линии соприкосновения в Донбассе по аналогии с событиями в Сирии.