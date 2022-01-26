Дворцовый мост подсветят оливковым и зелёным цветами в честь Дня освобождения Ленинграда

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В четверг, 27 января, Дворцовый мост в Санкт-Петербурге подсветят цветами ленты медали «За оборону Ленинграда» и почётного знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Дворцовый мост подсветят оливковым и зелёным цветами в честь Дня освобождения Ленинграда
  • © gov.spb.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

Оливковый цвет символизирует Победу, зелёный — жизнь.

Памятная подсветка будет включена с 00:00 до 09:10 и с 17:10 до 24:00.

Кроме того, такими же цветами подсветят памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпине и памятник детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём». Она приурочена ко Дню российского студенчества.

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