В Подмосковье увеличат число видеокамер до 100 тысяч к концу 2022 года
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
На заседании коллегии МВД Воробьёв отметил, что видеокамеры системы «Безопасный регион» дали уже очень заметный результат.
«В три раза меньше преступность, в три раза меньше автомобильных краж. И значит, это работает, это эффективная мера. Поэтому мы заинтересованы усиливать её», — сказал губернатор.
Он уточнил, что речь идёт об умных камерах, способных распознавать лица, дворы и подъезды.
«Сейчас у нас 80 тыс. камер. Задача — к концу года подойти к 100 тыс. камер. Эта работа будет, безусловно, продолжена и дальше», — добавил Воробьёв.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области зарегистрировали 73,8 тыс. преступлений в 2021 году.