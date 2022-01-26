В Подмосковье увеличат число видеокамер до 100 тысяч к концу 2022 года

В Московской области увеличат число видеокамер до 100 тыс. к концу 2022 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

На заседании коллегии МВД Воробьёв отметил, что видеокамеры системы «Безопасный регион» дали уже очень заметный результат.

«В три раза меньше преступность, в три раза меньше автомобильных краж. И значит, это работает, это эффективная мера. Поэтому мы заинтересованы усиливать её», — сказал губернатор.

Он уточнил, что речь идёт об умных камерах, способных распознавать лица, дворы и подъезды.

«Сейчас у нас 80 тыс. камер. Задача — к концу года подойти к 100 тыс. камер. Эта работа будет, безусловно, продолжена и дальше», — добавил Воробьёв.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области зарегистрировали 73,8 тыс. преступлений в 2021 году.