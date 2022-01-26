В Подмосковье открыли мусороперерабатывающий комплекс «Нева»

В подмосковном Солнечногорске открыли мусороперерабатывающий комплекс «Нева».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заём. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трёх регионах на сумму 6,167 млрд рублей», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, для реализации проекта в Подмосковье РЭО выделил 1,6 млрд рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%.

Как заявил вице-губернатор Евгений Хромушин, на предприятии применены современные технологии ТКО.

«Они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов — до 75% от поступающего объёма отходов пойдёт на вторичную переработку», — отметил он.

По словам Хромушина, ещё одним преимуществом реализации проекта является ликвидация старой свалки, расположенной рядом с предприятием.

В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.