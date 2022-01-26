В Подмосковье открыли мусороперерабатывающий комплекс «Нева»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заём. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трёх регионах на сумму 6,167 млрд рублей», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По его словам, для реализации проекта в Подмосковье РЭО выделил 1,6 млрд рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%.
Как заявил вице-губернатор Евгений Хромушин, на предприятии применены современные технологии ТКО.
«Они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов — до 75% от поступающего объёма отходов пойдёт на вторичную переработку», — отметил он.
По словам Хромушина, ещё одним преимуществом реализации проекта является ликвидация старой свалки, расположенной рядом с предприятием.
В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.