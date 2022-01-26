Meta удалила из Facebook объявления с вакансиями наркокурьеров по требованию Роскомнадзора

Короткая ссылка
Компания Meta удалила рекламные объявления с вакансиями наркокурьеров из Facebook, чего ранее потребовал Роскомнадзор. Подобный контент запрещён на платформе, и компания борется его появлением, сообщил Интерфаксу представитель Meta.
Meta удалила из Facebook объявления с вакансиями наркокурьеров по требованию Роскомнадзора
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«На нашей платформе запрещено продвижение незаконной деятельности и сервисов, и мы уже удалили рекламные объявления и страницу, о которых шла речь. У нас есть специальная команда, задача которой — обнаруживать рекламные объявления подобного рода. Как только нам становится известно о таких объявлениях, мы их удаляем», — сказали агентству в компании.

В Роскомнадзоре подтвердили, что контент удалён.

«В отношении конкретной ссылки, содержащей рекламное сообщение с вакансиями наркокурьеров, которая упоминалась в публикации газеты «Коммерсантъ», Роскомнадзором направлено письмо в Meta Platforms с требованием удалить данный противоправный контент. Интернет-компания требование Роскомнадзора выполнила и удалила размещённый по ссылке запрещённый контент», — отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms письмо с требованием «незамедлительно принять меры» по блокировке на своих площадках рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров.

Meta Platforms является оператором социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp.

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