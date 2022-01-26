Для студентов ЯНАО увеличат количество специальных стипендий

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Для студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют увеличить количество специальных стипендий.
Для студентов ЯНАО увеличат количество специальных стипендий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«Давайте увеличим. Неправильно распределять стипендии по принципу «кто первый успел». Важно, чтобы были понятные правила, связанные с успехами в учёбе», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов, комментируя предложение одной из студенток увеличить число спецстипендий для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Отмечается, что регион оказывает поддержку студентам, которые учатся за пределами ЯНАО.

Дважды в год по итогам сессии 77 человек могут претендовать на именную стипендию губернатора за высокие достижения в учёбе и общественной жизни.

Ранее НТВ сообщало, что мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 столичных вузов. Аудитория сервиса достигла 36,5 тыс. человек.

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