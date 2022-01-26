Аналитики «ВсеИнструменты.ру» назвали самые популярные зимние товары у россиян

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Эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» назвали самые популярные зимние товары в январе 2022 года у россиян.
Аналитики «ВсеИнструменты.ру» назвали самые популярные зимние товары у россиян
  • Legion-Media

Как пишет «Газета.Ru», в рейтинг вошли зимняя одежда (рост спроса по сравнению с 2021 годом составил 380%) и спецодежда (191%).

Также популярностью пользуются ледорубы (155%), автохимия (99%), сезонные спортивные товары (47%), чехлы и накидки для автомобиля (27%).

При этом в Москве чаще всего покупают зимнюю одежду (400%).

В Челябинске самыми популярными категориями товаров оказались автохимия (114%) и зимняя спецодежда (300%).

В Перми спрос на зимнюю спецодежду показал рост на 200%, а на автохимию — на 179%. 

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

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