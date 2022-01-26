Мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 вузов

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Мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 столичных вузов. Аудитория сервиса достигла 36,5 тыс. человек.
Мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 вузов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Молодёжь Москвы живёт в ритме современного мегаполиса, в режиме многозадачности и стремления к развитию и самореализации. Приложение разработали для такой современной и активной аудитории и запустили в ноябре 2019 года», — заявила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики.

По её словам, за это время вышло более 600 общеобразовательных тестов, анонсы 400 онлайн- и офлайн-мероприятий, проведены сотни опросов и конкурсов.

Проект совместно реализуют проектный офис «Молодёжь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодёжной политики и столичный Департамент информационных технологий.

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