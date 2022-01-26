Мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 вузов

Мобильным приложением «Зачётная Москва» пользуются студенты 125 столичных вузов. Аудитория сервиса достигла 36,5 тыс. человек.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Молодёжь Москвы живёт в ритме современного мегаполиса, в режиме многозадачности и стремления к развитию и самореализации. Приложение разработали для такой современной и активной аудитории и запустили в ноябре 2019 года», — заявила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики.

По её словам, за это время вышло более 600 общеобразовательных тестов, анонсы 400 онлайн- и офлайн-мероприятий, проведены сотни опросов и конкурсов.

Проект совместно реализуют проектный офис «Молодёжь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодёжной политики и столичный Департамент информационных технологий.

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