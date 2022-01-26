Власти Кубани рассказали о подготовке детской оздоровительной кампании в 2022 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке к детской оздоровительной кампании в 2022 году.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В этом году мы планируем принять около 250 тыс. ребят в стационарных лагерях. В том числе 110 тыс. из других субъектов России. Направим на это более 2 млрд рублей из краевого бюджета. Для нас важно организовать комфортный и безопасный отдых для детей», — заявил Кондратьев.

На эти средства планируется закупить путёвки, подготовить центры отдыха. Также деньги направят на поддержку муниципальных лагерей.

В регионе готовят к открытию 100 стационарных лагерей, 1 тыс. пришкольных с дневным пребыванием и 380 лагерей труда и отдыха.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху.