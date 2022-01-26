В Удмуртии создадут Совет молодых учёных и специалистов

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В Удмуртии создадут региональный Совет молодых учёных и специалистов.
В Удмуртии создадут Совет молодых учёных и специалистов
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

Как уточняется, с соответствующей инициативой выступили члены регионального молодёжного парламента.

Вопрос создания совета рассмотрели на мероприятии, посвящённом вопросу реализации президентских поручений в сфере высшего образования. Концепцию представила глава комитета молодёжного парламента по науке и образованию Ирина Кайсина.

«Самая большая сложность на сегодня в том, что молодые специалисты не знают о том, что разрабатывается и какие возможности есть в вузах, а молодые учёные — о том, что востребовано и что внедряется на производстве, какие современные исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся на предприятиях», — отметила Кайсина.

По её словам, если начать плотное взаимодействие друг с другом, то можно рассчитывать на рост числа качественных инноваций в Удмуртии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки.

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