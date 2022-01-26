Психолог Домрачёва рассказала, как помочь ребёнку пережить трагедию

Психолог Юлия Домрачёва рассказала, как помочь ребёнку после пережитой им трагедии.

«Реакция взрослого в этот момент очень важна. Ребёнок испытывает сильнейший стресс, если в этот момент он будет видеть панику в действиях и реакциях взрослого, то его страх и переживания в разы усилятся, а это повлечёт за собой ещё более тяжёлые последствия для его психики», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

Также, отметила Домрачёва, в первое время нежелательно оставлять ребёнка в одиночестве — нужно как можно больше с ним разговаривать, проявлять заботу и внимание.

Кроме того, важно общаться, обсуждать с ребёнком интересные ему темы. Если усилий родственников недостаточно, следует обратиться к психологу.

Ранее директор Ломоносовской школы №5 Марина Новожилова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как учебные заведения могут помочь детям раскрыть их таланты.