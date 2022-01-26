В Подмосковье более 30 тысяч человек установили умные электросчётчики в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметили в Минэнерго Подмосковья, с января 2022 года счётчики, вышедшие из строя, будут заменять приборами с дистанционной передачей данных. Для этого гражданам необходимо обратиться в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.
Такие приборы позволяют дистанционно собирать данные, то есть жителям не потребуется передавать показания вручную.
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