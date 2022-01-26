В Подмосковье более 30 тысяч человек установили умные электросчётчики в 2021 году

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В Московской области в 2021 году более 30 тыс. человек установили умные электросчётчики.
В Подмосковье более 30 тысяч человек установили умные электросчётчики в 2021 году
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в Минэнерго Подмосковья, с января 2022 года счётчики, вышедшие из строя, будут заменять приборами с дистанционной передачей данных. Для этого гражданам необходимо обратиться в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.

Такие приборы позволяют дистанционно собирать данные, то есть жителям не потребуется передавать показания вручную.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

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