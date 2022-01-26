Старший лейтенант МВД рассказала об операции по спасению мужчины на Крымском мосту в Москве

Старший лейтенант МВД Наталья Мошарова рассказала об операции по спасению мужчины на Крымском мосту в Москве.

«Сотрудники МЧС сообщили нам, что данный гражданин наотрез отказывается разговаривать с мужчинами ввиду боязни, недоверия или по каким-то личным убеждениям. Соответственно, он согласился вести диалог только с представителем полиции женского пола. Поэтому я поехала с ним разговаривать», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, подниматься пришлось на специальном манипуляторе.

«Я провела там порядка 15 — 20 минут, но мне казалось, что прошло всего три минуты», — отметила Мошарова.

Она сообщила, что её собеседник был достаточно эмоциональным человеком. Мужчина стоял на обледенелой металлической конструкции.

«В первую очередь я успокоила его, чтобы он ровно стоял на месте и не дёргался. А уже в дальнейшем я начала устанавливать с ним личный контакт, входить в доверие и вникать в его проблему», — рассказала старший лейтенант.

Как добавила Мошарова, её задача была спасти человека, а затем с мужчиной работали медработники, поскольку он долго находился на холоде, и его психологическое состояние было нестабильно.

После медобследования мужчину доставили в территориальный отдел полиции, где на него составили административный протокол.