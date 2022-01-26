Депутат Нигматулин высказался о развитии интернет-торговли в России

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Гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин (Партия роста) высказался о развитии интернет-торговли в России.
Депутат Нигматулин высказался о развитии интернет-торговли в России
  • Gettyimages.ru

«В 2021 году в связи с пандемией ещё действовали ограничения, и многие люди перестали ходить в торговые центры, от этого их обороты упали. Но это не основная причина. Главной причиной является рост интернет-торговли и быстрой доставки», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, помимо крупных федеральных сетей, доставляющих любой товар до двери за 10—15 минут и где ценники порой ниже, чем в небольшом магазине, есть местные предприниматели, которые тоже сориентировались и стали работать на доставку.

«К тому же минимальный чек для доставки значительно снизился. Если раньше для того, чтобы привезли товар, нужно было заказывать продукты минимум на 2—3 тыс. рублей, то сейчас доставка осуществляется уже от 300—500 рублей», — отметил Нигматулин.

Как прогнозирует депутат, число новых интернет-магазинов будет расти за счёт быстрой доставки и удобных интернет-приложений.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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