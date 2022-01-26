В Москве собрали более миллиона тонн вторсырья по программе сортировки мусора в 2021 году

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В Москве собрали более миллиона тонн вторсырья по программе сортировки мусора за 2021 год.
В Москве собрали более миллиона тонн вторсырья по программе сортировки мусора в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает kp.ru.

«За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 млн тонн вторсырья, что на 18% больше такого же предыдущего показателя. Цифры ещё раз подтверждают, что выбранная в столице стратегия обращения с бытовыми отходами правильная и эффективная. Она получила одобрение и поддержку горожан», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Программа стартовала в Москве в 2020 году. Как отметил Бирюков, главная задача, которую власти поставили на первом этапе, — сделать процесс сортировки максимально удобным, поэтому была выбрана двухконтейнерная система.

Во дворах и у социальных учреждений обустроено более 22 тыс. контейнерных площадок, поставлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.

В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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