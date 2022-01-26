В 2021 году жители Москвы купили у города свыше 10 тысяч машиномест

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В 2021 году жители Москвы купили у города 10,2 тыс. машиномест.
В 2021 году жители Москвы купили у города свыше 10 тысяч машиномест
  • Legion-Media

Об этом сообщает kp.ru.

«Если в 2020 году было заключено 2,7 тыс. договоров купли-продажи, то в 2021 году — уже 10,2 тыс. Из них 9,2 тыс. приватизированы на торгах, а больше тысячи реализованы по преимущественному праву — за 60% от рыночной стоимости», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в 2021 году больше всего договоров купли-продажи машиномест было заключено на востоке столицы — свыше 3,5 тыс. объектов. В центре и на северо-западе — более чем по 1 тыс.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по покупке машины.

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