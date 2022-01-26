Трансляции марафона «День студента со «Знанием» набрали свыше 5 млн просмотров

Трансляции марафона «День студента со «Знанием» набрали более 5 млн просмотров.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу общества.

К трансляциям присоединились студенты вузов от Калининграда до Владивостока. Они могли в режиме реального времени поздравить друг друга и принять участие в программе.

В рамках марафона выступали эксперты. Также были организованы научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы.

«Российское общество «Знание» стремится постоянно меняться, чтобы удерживать внимание молодёжи», — заявил гендиректор общества Максим Древаль.

По его словам, в одном большом мероприятии удалось объединить сразу несколько форматов.

Ранее НТВ сообщало, что более 240 студентов прошли стажировку в 20 компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» в 2021 году.