Трансляции марафона «День студента со «Знанием» набрали свыше 5 млн просмотров

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Трансляции марафона «День студента со «Знанием» набрали более 5 млн просмотров.
Трансляции марафона «День студента со «Знанием» набрали свыше 5 млн просмотров
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу общества.

К трансляциям присоединились студенты вузов от Калининграда до Владивостока. Они могли в режиме реального времени поздравить друг друга и принять участие в программе.

В рамках марафона выступали эксперты. Также были организованы научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы.

«Российское общество «Знание» стремится постоянно меняться, чтобы удерживать внимание молодёжи», — заявил гендиректор общества Максим Древаль.

По его словам, в одном большом мероприятии удалось объединить сразу несколько форматов.

Ранее НТВ сообщало, что более 240 студентов прошли стажировку в 20 компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» в 2021 году.

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