Минздрав России выдал разрешение на исследование препарата от COVID-19 молнупиравир

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Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир.
Минздрав России выдал разрешение на исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
  • Legion-Media

Это следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.

Цель клинического исследования — «оценка основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата молнупиравир у взрослой популяции».

Ожидается, что в исследовании примут участие 416 человек. 

Ранее Минздрав России выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для детей.

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