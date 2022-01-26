Минздрав России выдал разрешение на исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
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Это следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.
Цель клинического исследования — «оценка основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата молнупиравир у взрослой популяции».
Ожидается, что в исследовании примут участие 416 человек.
Ранее Минздрав России выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для детей.