Опрос РЭО: 74% осведомлённых о мусорной реформе россиян оценили её положительно

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Согласно социологическому исследованию, заказчиком которого выступил Российский экологический оператор (РЭО), о ходе мусорной реформы осведомлены 68% жителей страны. Из них 74% дали проекту положительную оценку.
Опрос РЭО: 74% осведомлённых о мусорной реформе россиян оценили её положительно
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Опрос также показал высокую осведомлённость россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, 68% участников опроса отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов.

Также выяснилось, что 45% россиян знают о волонтёрских акциях региональных властей, направленных на повышение экологической культуры, а 36% информированы о мероприятиях, посвящённых раздельному сбору отходов и осознанному потреблению.

В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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