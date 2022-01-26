Экономист Беляев положительно оценил одобрение закона об индексации пенсий на 8,6%

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совфед на заседании 26 января одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.
Экономист Беляев положительно оценил одобрение закона об индексации пенсий на 8,6%
  • РИА Новости

«Конечно, очень хорошо, что пенсионерам повысят пенсию на 8,6%, что превышает официальные цифры по инфляции... На мой взгляд, совершенно справедливый подход. Самое главное — это то, что эта индексация явилась очередным шагом в улучшении финансового обеспечения пенсионеров», — пояснил эксперт.

По его словам, хотелось бы, что такое решение рассматривалось как шаг «в цепи последовательного улучшения жизни пенсионеров».

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

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