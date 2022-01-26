ГП России признала нежелательной деятельность польской организации WOT Foundation

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation на территории России.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В октябре российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).