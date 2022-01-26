ГП России признала нежелательной деятельность польской организации WOT Foundation
- РИА Новости
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation («ВОТ ФОНД»), Республика Польша», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
В октябре российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).